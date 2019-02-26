هبوط أسعار النفط مع انتقاد ترامب ارتفاع الأسعار

2019/02/26 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء قبيل بيانات المخزونات الأمريكية الأولية، ومع انتقاد الرئيس الأمريكي ارتفاع أسعار الخام.





وبحلول الساعة 7:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.06% إلى 64.72 دولار للبرميل.





كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.3% عند 55.29 دولار للبرميل.





وجدد الرئيس الأمريكي انتقاده لأسعار النفط أمس قائلاً: "إنها أصبحت مرتفعة للغاية"، وطالب أوبك بالتحلي بالصبر فيما يتعلق بوتيرة خفض إنتاج الخام.





وأضاف ترامب: "الاقتصاد لا يستطيع استيعاب زيادة أسعار النفط".





وكانت منظمة أوبك وروسيا بدأوا في يناير الماضي خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وذلك من أجل إعادة التوازن لسوق الخام بعد التراجع الحاد في نهاية العام الماضي.





وكان بنك "جولدمان ساكس" توقع أمس أن متوسط سعر خام "برنت" سيبقى تحت الضغط أدنى مستوى 60 دولاراً للبرميل وذلك على المدى الطويل، أما خام "نايمكس" الأمريكي سيكون أدنى 55 دولاراً للبرميل، وذلك نتيجة لاستراتيجية التخارج من عملية خفض الإنتاج.





ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات المخزونات الأمريكية الأولية عن معهد البترول في وقت لاحق من اليوم.





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