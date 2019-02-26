2019/02/26 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الين، وتزامناً مع انخفاض الأسهم الآسيوية وتراجع قطاع التعدين.





وفي نهاية التعاملات تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 0.4% إلى 21610.9 نقطة، وذلك بعد أن سجل مستوى 21610.9 نقطة أثناء الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر.





كما هبط مؤشر "توبكس" بنسبة 0.2% عند 1617.2 نقطة.





وتزامن مع انخفاض الأسهم اليابانية تراجع في مؤشر "إم.إس.سي.أي" للأسهم الآسيوية الذي هبط نحو 0.5%.





وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد الين أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 110.80 ين.





ومن ضمن 33 قطاعاً فرعياً في بورصة طوكيو تراجع 23 قطاعاً بقيادة شركات التعدين.





وهبطت أسهم شركات الطاقة، فتراجع سهم "بتروليوم آند ناتشرال جاز" تراجع بنحو 3.8%، فيما هبط سهم "كوزمو إنيرجي" بنحو 2.3%.





وعلى الجانب الآخر صعدت أسهم شركات السيارات، فزاد سهم مازدا بنحو 0.3%، كما صعد سهم هوندا بنسبة 0.1%، أما سهم نيسان فزاد بنحو 0.5%.





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