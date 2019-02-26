2019/02/26 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر الاتحاد العراقي لكرة السلة، جملة من القرارات الانضباطية على خلفية احداث مبتاراة الميناء والشرطة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وذكر الاتحاد في بيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على خلفية احداث مباراة الميناء والشرطة.. اتحاد السلة يصدر قرارات انضباطية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على خلفية احداث مباراة الميناء والشرطة.. اتحاد السلة يصدر قرارات انضباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).