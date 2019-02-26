الاعلان عن اصدار جديد من هواتف Galaxy S10

2019/02/26 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة سامسونج الكورية عن اصدار جديد من هواتف جالاكسي اس 10، بتقنية 5 جي.وذكرت الشركة ، ان ” هذا الهاتف موجه للأشخاص المتحمسين

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