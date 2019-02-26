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بالوثيقة..



الكلية العسكرية تستقبل خريجي الدراسة الاعدادية في هذا الموعد

العراق

بالوثيقة..



الكلية العسكرية تستقبل خريجي الدراسة الاعدادية في هذا الموعد

الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 11:17

وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع، فتح باب التقديم للكلية العسكرية بدورتها الـ(110)، لخريجي الدراسة الاعدادية، فيما كشفت عن ضوابط التقديم وموعده، بحسب الوثيقة أدناه.

انتهى...س ح

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