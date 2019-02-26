2019/02/26 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، أحقية العراق في استلام جميع الدواعش العراقيين المعتقلين في ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القانونية النيابية: الحكومة تسلمت الدواعش وفق الإجراءات الدولية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القانونية النيابية: الحكومة تسلمت الدواعش وفق الإجراءات الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).