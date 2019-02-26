التربية النيابية تعتزم محاسبة الفاسدين في ملف المناهج الدراسية وتؤكد تعديل الاخطاء

2019/02/26 | 11:33

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بغداد:سومر نيوز

اكدت لجنة التربية النيابية، الثلاثاء، تشخيصها للخلل في المناهج الدراسية والاخطاء الحاصلة فيها، مبينة ...

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