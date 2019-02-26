ظريف : لهذا السبب قدمت استقالتي

2019/02/26 | 11:33

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طهران -عراق برس-26شباط/ فبراير: عزا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف استقالته إلى تغييبه عن لقاءات الرئيس السوري بشار الأسد في طهران مع المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقال ظريف في او تعقيب له على تقديم استقالته ،ان ” صور الاجتماعات كشفت ان جواد ظريف لم تعد له قيمة كوزير الخارجية أمام العالم”.





وكانت وسائل إعلام إيرانية قد لاحظت غياب ظريف عن مراسم استقبال الرئيس السوري، سواء خلال لقائه مع المرشد خامنئي، حيث حضره كبار المسؤولين، أو لقاء للأسد بروحاني.

وكان لافتاً حضور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في اللقاءين، حيث اعتبره محللون مؤشرا الى تاثير كبير لسليماني على السياسية الخارجية الايرانية بينما تم تهميش ظريف.

ويقول مراقبون إن عدم دعوة ظريف للاجتماعات مع الأسد كانت أكبر إهانة له، خاصة أنه يتعرض لضغوط شديدة من قبل تيارالمحافظين خلال الآونة الأخيرة.انتهى (1)

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