2019/02/26 | 11:33

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بالصور: طلاب هندسة النفط يعتصمون امام مبنى الوزارة

متابعة -

كلمة

استمر خريجو كلية هندسة النفط بالاعتصام امام مبنى وزارة

النفط في بغداد، لحين تنفيذ مطالبهم بالتعيين على ملاك

الوزارة.

ونقل موقع "ناس" عن مراسله القول إن "خريجي كلية هندسة النفط

مستمرين في اعتصامهم امام مبنى وزارة النفط لحين اطلاق الدرجات

الوظيفية لهم، بعد 4 اعوام من المطالبات والمناشدات".

وأشار، إلى أنه "اليوم هو الثالث للاعتصامات"، موضحاً ان "اعداد

الدرجات التي يطالبون بها لا تتعدى الاف درجة".

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