طقس العراق: أمطار خفيفة ورياح هذه الليلة

2019/02/26 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كلمة

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الثلاثاء، تعرض اغلب

المدن إلى رياح قوية وتساقط للأمطار ابتداءً من اليوم.

وقال عطية في صفحته على فيسبوك إن "هناك توقعات بهطول الامطار مساء

اليوم، في شمال الموصل ودهوك وسليمانية واربيل وكركوك وشمال صلاح

الدين، ومناطق متفرقة من ديالى".

وأضاف عطية، أن "هناك امطاراً خفيفة ستكون في وقت متأخر من ليل

اليوم وفجر الغد، في البصرة وميسان وذي قار وواسط وبادية السماوة".

وأشار عطية، إلى أن "اليوم يشهد بداية اندفاع السحب من الاراضي

السورية والمرافقة لمنخفض جوي جبهوي، نحو مناطق شمال ووسط البلاد

تدريجياً نهار اليوم، ومن ثم تندفع نحو باقي مدن البلاد"، محذراً في

الوقت نفسه من "نشاط الرياح الجنوبية الشرقية في مناطق متعددة من

مدن الوسط والجنوب اضافة الى الموصل شمالاً".

ونوه عطية، إلى أن "المنخفض سيكون جافاً ولن تشمل امطاره مناطق

عديدة من البلاد، وستتركز غالبيتها في مدن الشمال".

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