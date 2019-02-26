2019/02/26 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jPnAQLPDfOM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذوو المهن الصحية في بابل يواصلون احتجاجهم ويهددون بالتصعيد - تقرير ذوالفقار الخفاجي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذوو المهن الصحية في بابل يواصلون احتجاجهم ويهددون بالتصعيد - تقرير ذوالفقار الخفاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).