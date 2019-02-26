بتروناس الماليزية تنجز حفر 9 آبار جديدة في حقل الغراف بذي قار

2019/02/26 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت شركة بتروناس الماليزية حفر 9 آبار في حقل الغراف النفطي بدعم من شركة نفط ذي قار.

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