تظاهرة للعشرات من العاطلين بالبصرة للمطالبة بشمولهم بالدورات التدريبية

2019/02/26 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من الشباب العاطلين عن العمل في محافظة البصرة، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مقر الحكومة المحلية في منطقة المعقل، للمطالبة بشمولهم بالدورات التدريبية التي أعلنت عنها الحكومة المحلية بالتعاون مع شركة نفط البصرة تمهيداً لشمولهم بالتعيين في شركات النفط.

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