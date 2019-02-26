التخطيط تناقش مع الهجرة الدولية اسباب عدم عودة النازحين الى مناطقهم

2019/02/26 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت دائرة تخطيط القطاعات التابعة لوزارة التخطيط اجتماعا مع وفد منظمة الهجرة الدولية ، بحضور ممثلين عن دائرة التعاون الدولي ودائرة التنمية البشرية .

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