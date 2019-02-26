التواصل الاجتماعي و الغيرة الشنكالية

2019/02/26 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارس كتي عرفت شنكال عبر التاريخ بانها موطن الشهامة و الغيرة في جميع المواقف التي مرت بها.فكان لرجال شنكال و نساءها ملاحم بطولية للدفاع عن الدين و العقيدة و الارض و عن اعراضهم و اموالهم في جميع حملات الابادة الجماعية التي وقعت على الايزيديين و التي كانت اخرها في الثالث من اب،٢٠١٤.الفلكلور الايزيدي […]

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