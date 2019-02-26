اداريو الصحة يتظاهرون للمطالبة باراضي سكنية وتخصيصات خطورة - تقرير مصور

2019/02/26 | 11:46

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

تظاهر العشرات من الموظفيين الاداريين في دائرة صحة ذي قار اليوم للمطالبة بشمولهم بتوزيع الاراضي السكنية وبمخصصات الخطورة .

وتجمع المت

شبكة اخبار الناصرية:تظاهر العشرات من الموظفيين الاداريين في دائرة صحة ذي قار اليوم للمطالبة بشمولهم بتوزيع الاراضي السكنية وبمخصصات الخطورة .وتجمع المتظاهرون امام بناية دائرة الصحة في الناصرية وهم يحملون لافتات كتب عليها ( الخطورة حق مشروع لمنتسبي وزارة الصحة ) و( المطالبة بتثبيت كافة الاجور ) و( نطالب بتوزيع قطع اراضي سكنية ).وقال المتظاهر مصطفى عادل لشبكة اخبار الناصرية انهم خرجوا اليوم للمطالبة بما وصفها بالحقوق المشروعة التي اقرها الدستور وبالمساواة مع بقية الموظفين الحكوميين.

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