2019/02/26 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أوضح أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي، محمد العرادة، أن القيادة في الكويت تأمل أن يستقر العراق بأكمله وينتصر على التنظيمات الإرهابية، مهنئاً "بمنح جائزة شفاء كَردي العالمية للصحفية اللبنانية جنان موسى بحضور كبار القيادات الدولية من كافة أنحاء العالم".وقال العرادة لشبكة رووداو الإعلامية: "أتشرف بزيارة أربيل والمشاركة بالذكرى السنوية الثانية على استشهاد شفاء كَردي بحضور الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند حيث أكدوا على مكافحة الإرهاب في العراق".وأضاف أنه "نأمل أن تمضي هذه الحقبة وأن يستقر العراق من شماله إلى جنوبه، وهذه وجهة نظري ونظر القيادة في الكويت".وأشار العرادة إلى أنه "نتمنى للعراق الاستقرار والسلام الدائم وأن ينتصر على كل هذه التنظيمات الإرهابية"، لافتاً إلى أنه "نحن في الكويت ندعم الاستقرار والأمان في العراق ومحاربة تنظيم داعش".وتابع أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي "أهنئ نفسي في البداية بهذا الحضور وأبارك للأخت جنان موسى كأول امرأة تحصل على جائزة شفاء كَردي العالمية بحضور كبار القيادات الدولية وكذلك الدبلوماسيين من كافة أنحاء العالم"، موضحاً "أعتبر كأني أنا الذي نلت هذه الجائزة خصوصاً أن التي نالتها امرأة عربية". وفي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الصحفية المعروفة شفاء كَردي، أجرت شبكة رووداو الإعلامية ولجنة جائزة شفاء كَردي، أمس الاثنين 25 شباط 2019، مراسم في مدينة أربيل حضرها الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند كمتحدث رئيس، وكبار المسؤولين في إقليم كوردستان والعراق والصحفيين المحليين والأجانب، منحت خلالها جائزة شفاء كًردي العالمية السنوية لمراسلة قناة (الآن) جنان موسى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد العرادة: الكويت تدعم إرساء الاستقرار في العراق ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد العرادة: الكويت تدعم إرساء الاستقرار في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).