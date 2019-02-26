قيادي في التيار الصدري يربط بين نشاط “داعش الأخير” وحراك إخراج الأميركان

2019/02/26 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الثلاثاء، عن اعداد عناصر تنظيم “داعش” في العراق، مؤكداً ان هناك جهات خارجية تحرك عناصر التنظيم.وقال الزاملي، في بيان تلقى “نماس”، نسخة منه اليوم، (26 شباط 2019)، إن “عدد مقاتلي تنظيم داعش في جميع انحاء العراق لايتجاوز 2000 عنصر”، منوهاً إلى أنهم “يتواجدون في […]

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