اعتقال عصابة “سطو مسلح” في بغداد

2019/02/26 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعتقلت قوة امنية، الثلاثاء، عصابة للسطو المسلح مكونة 4 افراد في بالعاصمة غداد.وذكر اعلام الوزارة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (26 شباط 2019)، أن “قوة من مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية القت القبض على عصابة، مكونة من أربعة متهمين بينهم رجلان وامرأتان”.وأضاف البيان، أن “الرجلين تنكرا بزي نساء كانت […]

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