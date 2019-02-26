2019/02/26 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يطلق عملية أمنية لملاحقة خلايا مجرمي “داعش” شرقي الأنبار alansaar.

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