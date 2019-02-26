2019/02/26 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، الثلاثاء، بأن القوات الأمنية أحبطت محاولة تسلل لعصابات “ داعش” الإجرامية من سوريا إلى مناطق غربي المحافظة.وقال المصدر في تصريح, إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال ثلاثة من عناصر عصابات داعش الإجرامية, أثناء محاولتهم التسلل من الاراضي السورية باتجاه صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، للقيام بعمليات إرهابية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تحبط محاولة تسلل لمجرمي “داعش” من سوريا غربي الأنبار alansaar.

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