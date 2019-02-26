2019/02/26 | 11:50

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بدء جلسة برلمان اقليم كردستان لاختيار اعضاء اللجنة القانونية

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت نقابة المحاميين العراقيين، الثلاثاء (26 شباط 2019)، عن ورود كتاب من الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، يشمل مرشحين للانتخابات بإجراءاتها.

وذكرت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ورد لها، كتاب ال

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، الثلاثاء (26 شباط 2019) قرب توزيع قطع أراضي على المواطنين من جميع المحافظات، عملاً بقرار مجلس الوزراء.

وذكر المكتب الإعلامي للأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأمين ال

بغداد اليوم- بغداد

أعلن عضو مجلس النواب، محمد اقبال الصيدلي، الثلاثاء (26 شباط، 2019) صدور قرار بدفع أهالي نينوى الضرائب عن فترة داعش بأثر رجعي.

وقال الصيدلي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "رغم الدمار والنزوح الذي عانته محافظة نينو

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