مصدر إستخباراتي: {قسد} ستستلم العراق ألف داعشي

2019/02/26 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف مصدر استخباراتي عراقي، اليوم الثلاثاء، عن وجود ألف ارهابيي من داعش، يحملون الجنسية العراقية معتقلون لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال المصدر في تصرح صحفي إن "ارهابي داعش الذين سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، سيتم تسليمهم إلى القوات الأمنية العراقية على شكل دفعات"، مبينا أن "عددهم يصل إلى ألف عنصر وجميعهم يحملون الجنسية العراقية".وأضاف "لا توجد حتى الآن أي معلومات إذا ما كان بين هؤلاء الألف أي من حملة الجنسيات الأجنبية أم لا"، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد تسليم دفعة جديدة من عناصر داعش للحكومة العراقية".انتهى

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