العراق بين نيران واشنطن وطهران

2019/02/26 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بما لايقبل الشك ان الاضواء الان مسلطة على العراق بين هذين الصراعين وتوابعهما، يقابلها ضعف وغياب الدولة والسيادة وضعف السلطة والنظام في مواجهة واقع هذه التدخلات.معادلة القوى الشرق أوسطية دوما هي مرتبطة بتوازن قوى عالمية قبل الاقليمية، و أي خلل في طرفي المعادلة تنشأ الأزمات والتوترات، وربما تتطور إلى مواجهات مسلحة في محاولة لسيطرة أحد تلك القوى على الشرق الأوسط.ونتيجة لما حدث بعد ال ٢٠٠٣ من تغيير نظام العراق بتدخل امريكي عسكري سبقه سقوط الاتحاد السوفيتي تغير واقع العراق اليوم لما هو عليه الآن، فهو واقع بين فكي كماشة طرفيها يتنافسان على النفوذ والثروات وتتعاظم اكثر شيئا فشيئا.



الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين من الاتحاد الأوروبي ودول الكومنولث والاتحاد الخليجي وإسرائيل.



يقابله من جهة روسيا العائدة بقوة وحلفائها الذين معظمهم اسيوين اوضحها إيران وتركيا المتقلبة وأبعدهم ولكنه مؤكد الصين، وروسيا هي وريثة الاتحاد السوفيتي السابق بقوة متصاعدة، وهي تحاول استعادة بعض من نفوذها الذي خسرته في العراق من خلال صفقات بيع الأسلحة والحصول على صفقات تجارية وصناعية عديدة في مجال الطاقة وغيرها، وأوضح ما رأيناه في حرب العراق ضد داعش عندما كان أغلب سلاح العراق روسي، في حين تريد الولايات المتحدة الأمريكية الاستحواذ على كل شيء في العراق لأنها ترى أنها هي التي تكبدت خسائر و اموال وارواح لقلب نظام الحكم السابق الذي كان مقلقا للكل على المستوى الاقليمي والعالمي وبالتالي من حقها وحدها العراق نتيجة غزوها واحتلالها له منذ العام ٢٠٠٣ ولليوم.



وهنا يبرز دور الوكلاء الاقليميين داخل هذه المعادلة وهو فاعل ومؤثر متمثلا ب "إيران والسعودية وتركيا وقليلا من الدول الأخرى كقطر"، وحتى سوريا بشكل او بأخر، حتى امتد الصراع وادى الى الحرب والتدمير الداخلي كجزء من صراع القوى هذا، حتى الأردن يحاول قطف ثمار ما يجري في العراق لتحقيق بضعة مغانم بشكل او بأخر.أطراف هذه المعادلة المتشابكة يبرز الوكلاء الداخليين الموالين لهذا الطرف او ذاك.



وهذا ما نلمسه تدخلاً مباشراً لأكبر ثلاث قوى إقليمية في المنطقة وهي إيران والسعودية وتركيا، على كافة الصعد العسكرية والأمنية والاقتصادية.



ونرى الأوضح بين السعودية وإيران بأشكال مختلفة ، من دعم وتوجيه قوى سياسية وعسكرية محلية عن طريق التمويل حتى التسليح والدعم المادي والمعنوي ومحاولة السيطرة على سوقه الاستهلاكية.



شريطة أن ينفذوا ما يسهم في ترسيخ النفوذ الإقليمي لكل طرف معني بهذه المعادلة.



كل ماذكرت تحاول قدر الممكن ان تبتعد عن الاشتباك المباشر كما يحدث الآن في العراق معتمدة على وكلاء الداخل.



هذا الصراع يأخذ طابع فرض الإرادات ولوي الاذرع وعلاقات القوة في ساحة خارج البلدين هي الساحة العراقية التي يتواجدان فيها أمنياً وسياسياً وعسكرياً واقتصادياً.



لكل طرف أدواته المحلية العراقية وتحالفاته الإقليمية وخطابه الإعلامي والدعائي الذي يروج لسياسته، يقابله غياب تام للرأي العام العراقي والإرادة العراقية الحرة المستقلة.تبدو إيران هي القوة المهيمنة على المشهد العراقي حيث توجد تشكيلات وعناصر مسلحة وتنظيمات سياسية وعسكرية موالية أو تابعة لها مباشرة وتتلقى أوامرها وتوجيهاتها بل وهي مستعدة لخوض معارك ميدانية للدفاع عنها وعن مصالحها في العراق في حالة زيادة للعقوبات ألامريكية الأحادية الجائرة وحصار اقتصادي تريد الولايات المتحدة أن تلتزم بها الدولة العراقية، بغية عدم تعريض نفسها لتبعات وتداعيات تلك العقوبات التي سوف تنعكس عليها سلباً في حالة عدم الانصياع وتنفيذ الإملاءات الأمريكية.



العراق يجد نفسه في موقف صعب جداً فهو غير قادر على رفض الأوامر الأمريكية ولا مواجهة إيران بموقف يهدد مصالحها الحيوية في العراق من خلال التزامه بالعقوبات المفروضة على إيران خاصة وان لها امتداد شعبي وتاريخي، وكثيرا ماسمعنا حكومة العراق انها ليست جزء من تلك العقوبات، بل ولا حتى بإمكانه انتهاج مبدأ النأي بالنفس وعدم التورط في هذا الصراع الذي لا ناقة له فيه ولا جمل وكلنا نعرف انه غير قادر على ذلك.



إيران تضغط بقوة على قوى سياسية وبرلمانية في العراق باتجاه إصدار قرار يطالب رسمياً بإخراج القوات الأمريكية والأجنبية عموماً من العراق.



لكن كلنا نعلم ان هناك أجندات غير عراقية تقف وراء مثل هذا المخطط ، فمصلحة العراق تتمثل بإنهاء كل أشكال النفوذ والتدخل المباشر في شؤونه، سواء أكانت إيرانية أو أمريكية أو سعودية أو تركية، لكنه اضعف من أن يقوم بذلك في الوقت الحاضر.



فأي تصعيد في المواقف بين الأطراف المتصارعة على أرض العراق من شأنه أن يحدث استقطاباً بين القوى المؤيدة لإيران، وهي كثيرة، أما القوى المؤيدة لبقاء القوات الأمريكية في العراق، وهي ليست قليلة كذلك، واقصد بهؤلاء جزء من السنة والأكراد وبضعة قوى شيعية موالية لأمريكا على نحو خفي ومستتر، وربما يتطور هذا الاستقطاب إلى مواجهات مسلحة دموية على الساحة العراقية يدفع ثمنه والخسائر المترتبة عليه الشعب العراقي برمته، وأول الغيث هو حدوث انشقاق داخل ما يعرف بالحشد الشعبي والجيش وباقي القوى الامنية التي توالي الولايات المتحدة.



آخرها ما حصل لكتائب أبي فضل العباس الذي يقوده أوس الخفاجي الذي تم اعتقاله وإهانته وتهديده وغلق مكتبه على يد فصائل أخرى من الحشد الشعبي من هم موالين إيران وما يسمى موالين لولاية الفقيه في العراق.في نظر العراقيين والمراقبين هذا محرج جدا للحكومة العراقية ومجمل الرئاسات الثلاث لأنه يظهرهم بأنهم بلا حول ولا قوة مهما حاولوا ترقية صورتهم وإطلاق تصريحات كلامية لا تقدم ولاتؤخر على أرض الواقع.



اخرها أنكار وجود قواعد أمريكية على أرض العراق وهو الأمر الذي يفقدهم مصداقيتهم لدى الرأي العام العراقي فالكل يعلم أن هناك قاعدة أمريكية كبيرة محصنة في عين الأسد ويتواجد فيها جيش امريكي بكامل أسلحتهم ومعداتهم الحربية الثقيلة، وهي القاعدة التي زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة وبدون سابق إنذار وبدون حتى إعلام الحكومة العراقية وبلا حتى طلب إذنها أو موافقتها ، ما يؤشر إلى غياب السيادة العراقية واحتقار الولايات المتحدة لهذه السيادة الناقصة إن لم تكن غائبة كلياً بنظر الأمريكيين، بجانب وجود عدة قواعد منتشرة في كردستان وبعلم وموافقة إدارة الإقليم والحكومة العراقية المركزية.



فالسيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي جاء لقيادة عملية إصلاح شاملة، قد لايرغب في السر بمغادرة القوات الأمريكية كلياً لأنها تشكل بشكل او بأخر قوة عسكرية مسلحة مساندة له قد يستفيد منها في المستقبل في حالة نشوب مواجهة بينه وبين قوات موالية لإيران إذا ما استفحلت هذه الأخيرة وتغولت وصارت تتحكم بحياة العراقيين في كل صغيرة وكبيرة وهو أمر غير مستبعد.



إضف على ذلك ان السيد عبد المهدي يصادف تحديات مجتمعية جلها خدمية ابرزها الماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والبطالة، لا سيما تلك المنتشرة بين الخريجين من الجامعات والذين لايجدون تعيينات أو فرص عمل ، ناهيك عن ملف الفساد الذي ينخر أحشاء العراق كالسرطان، وهو يحاول إيجاد السبل لمكافحة هذا الوباء المستشري في الجسد العراقي لكن واقع الأمر لا يسمح للسيد رئيس مجلس الوزراء أن يقوم بهذه المهمة رغم تأسيسه للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وعزمه الجدي على تحقيق هذا الهدف لكنه يعرف جيداً من هي رؤوس الفساد الكبيرة وقوتها وحجمها وتأثيرها وهو اصلا كان جزءا منها، ومنها ما هو موجود في حكومته ويتواجدون حوله وبالقرب منه، وحتى داخل مجلس النواب والكتل السياسية المتحكمة بالعملية السياسية العراقية وبعضهم يتحكم بكافة مفاصل الدولة.



والعراقيين بشكل عام لايثقون من المواقف الأمريكية لتغيرها باستمرار واعتمادها نصالحها الخاصة اولا كمعيار، ولديها سابقة خطيرة في تسعينات القرن الماضي حيث غدرت بهم إبان الانتفاضة الشعبانية، خاصة وإن هناك إشاعات عن وجود اتصالات سرية ومفاوضات غير معلنة وغير مباشرة بين الأمريكيين والإيرانيين حول مسألة تقاسم النفوذ في العراق ودور إيران في المنطقة إذا ما ضمن الأمريكيون عدم تهديد إيران لإسرائيل، التي اعتبرت إيران الخطر الأكبر على حياتها ووجودها، وهو العامل الأهم في المعادلة الشرق أوسطية بنظر الأمريكيين، لذلك تحاول الولايات المتحدة تأسيس ناتو عربي إسلامي موالي لها لمواجهة تمدد وتوسع النفوذ الإيراني في المنطقة ، لا سيما في العراق ولبنان وسوريا واليمن تجسد علنا في مؤتمر وارشو.



ولكن لو تعهدت إيران سراً أو عن طريق خطابها الإعلامي، بعدم إشهار عدائها لإسرائيل والكف عن التحرش بها في سوريا ولبنان بما اسموه تقويم سلوك ايران في المنطقة، وبالمقابل تعهد الولايات المتحدة بعدم السعي لإسقاط النظام الإسلامي في إيران وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، وربما حتى رفع العقوبات عنها وربما حتى جذبها لتعود كشرطي الخليج مجددا.اما بالنسبة الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم علم اليقين أنه ليس باستطاعته مهاجمة إيران من داخل الأراضي العراقية لوجود قوى عراقية مسلحة يمكنها أن تهدد وجوده في العراق دفاعا عن إيران، ما يجعل مثل هذا السيناريو مخاطرة كبيرة وكل مايقوم به ترامب يدخل في باب التهديد اللفظي والابتزاز الاقتصادي لدول المنطقة وبضمنها العراق.



ونحن لاننسى ان الانتخابات العراقية الأخيرة لم تأتي بقوى مؤثرة مؤيدة لأمريكا ولا لإيران، فالكفة شبه متعادلة لدى الطرفين في تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة المزدوجة الولاء للخصمين اللدودين أمريكا وإيران.



الوضع يبدو مرتبك بوجود جيش عراقي مترنح الولاء لصالح امريكا امثر يقابله الحشد الشعبي بولاء لايران اكثر.الولايات المتحدة تعرف هذا الواقع العراقي المعقد، و لم تفاجأ بانهيار الجيش العراقي النظامي في المناطق الشمالية والغربية عندما هجمت عصابات داعش الارهابية، واحتلت ثلثي العراق، وقبلها تنظيم القاعدة الإرهابي بقيادة الإرهابي الأردني أبو مصعب الزرقاوي على أغلب مناطق العراقي الغربية بل وحتى في العاصمة بغداد نفسها انذاك.



وللان لم يفتح التحقيق في ملفات بهذا الخصوص لمعرفة أين يكمن الخلل ومن المسئول عن ذلك الانهيار وهل بالإمكان محاسبته قضائيا وقانونياً.تبقى هنا نقطة نظام فيما يخص دور وموقف المرجعية العليا في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين وهي تحضى بتقدير واحترام غالبية الشعب العراقي التي رفضت علنا نظام مشابه لايران على غرار ولاية الفقيه، وحتى الفصائل المسلحة بشكل او بأخر ما يحتم عليها دور لعب اكبر بجانب القيادات السياسية والمجتمعية وبقية المراجع لوضع اسس ربما يكون له دور بالتخلص من هذه الدوامة.امر ايجابي اخر برز بقوة بعد سقوط نظام صدام حسين بعد ال ٢٠٠٣ وهو الحركات الشابة بما يسمى بالناشطين المدنيين وتأثيرهم المجتمعي الذي اصبح له شأن في تغيير القناعات المجتمعية ولاننسى طبعا كثرة المحللين السياسيين وتأثيرهم الجيوسياسي الذي كان شبه غائب في ظل النظام السابق الذي يرى معظم العراقيين انه سببا في انهيار المنظومة السياسية والمجتمعية و وصول الحال لما هو عليه الحال الان، ولأن النظام العراقي الجديد برغم ترنحه بين ماذكرت من المتصارعين يدفع ثمنا مجتمعيا وماليا لدول اعتدى عليها و اوصل الحال لما هو عليه الان.خلاصة كلامي الترنح بين المعسكرين الروسي الايراني يمقابله الأمريكي الخليجي، سيضعه أمام خيارات أحلاهما مر ويضعف ارادته الداخلية ولا مناص من رفض خوض أي قتال من الطرفين في الأراضي العراقية وهو نوع من كسب الوقت الذي يبدو بصالح العراقيين لترصين الجبهة الداخلية وجذب المتخالفين اقناعا نحو تقوية النظام وربما حتى تغييره لرئاسي برلماني بشكل تدريجي والأمر يبدو بعيداً حالياً لكن أغلب القوى أصبحت تدرك ذلك وبعضها لم يعد يتغاضى بل يعلن ذلك ويدفع نحوه.

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