2019/02/26 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مؤسسة الشهداء تطالب بتخصيص قطع أراض وبناء مجمعات سكنية لذوي الشهداء في كربلاء

26/02/2019 11:38:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

طالبت رئيس مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الأمير الشمري، الثلاثاء، الى تخصيص قطع أراض وبناء مجمعات سكنية لذوي الشهداء في كربلاء.

وذكر بيان للمؤسسة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الأمير الشمري التقت بمحافظ كربلاء عقيل الطريحي، وبحضور أعضاء مجلس المحافظة".

واضاف ان "رئيسة المؤسسة قدمت شرحاً مفصلاً عن عمل المؤسسة وما قدمته خلال الأعوام السابقة من خدمات لذوي الشهداء لفئاتهم الثلاثة وفي كافة المجالات، وبينت المعوقات التي واجهة عمل المؤسسة وذلك بسبب قلة التخصيصات المالية التي عكست سلباً على حقوق ذوي الشهداء القانونية ".





ودعت المحافظ الى "ضرورة تخصيص قطع أراضٍ سكنية في أماكن جيدة لغرض توزيعها على ذوي الشهداء، وبناء مجمعات سكنية تليق بهم كونهم قدموا الغالي والنفيس من أجل الوطن".

وأكد المحافظ بحسب البيان على "حرصه الجاد في التعاون مع مؤسسة الشهداء والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجهها وتوفير التسهيلات الممكنة ومنها قطع الاراضي السكنية".

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