برلمان كردستان يصوت على أعضاء اللجنة القانونية ويرفع جلسته

2019/02/26 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت برلمان إقليم كردستان في جلسة استثنائية عقدها اليوم الثلاثاء، على اعضاء اللجنة القانونية.

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