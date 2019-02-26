اللجنة القانونية النيابية : أكثر من 70 قانونا جاهزا للتصويت خلال الفصل التشريعي المقبل

2019/02/26 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفتِ اللجنة القانونية النيابية ، عن وجود أكثر من 70 قانونا جاهزا للتصويت خلال الفصل التشريعي المقبل، مبينة ان ابرز القوانين هي المحكمة الاتحادية وإدارة الدولة والدين العام ومجلس الخدمات الاتحادي.

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