الحلبوسي يلتقي وفد النجف في الأنبار

2019/02/26 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الأنبار: الفرات نيوز} وصل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الى مبنى محافظة الأنبار.

وألتقى الحلبوسي وفد محافظة النجف الذي وصل الأنبار اليوم لبحث شأن المختطفين في النخيب والثرثار.انتهىبواسطة..



أحمد الجبوري

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