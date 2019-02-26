النفط ينخفض مجدداً بسبب تصريحات ترامب

2019/02/26 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي الساعة 0533 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 64.66 دولار للبرميل، بانخفاض عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة، عن آخر إغلاق.



ولامس برنت، الذي هبط 3.5 بالمئة يوم الاثنين، أدنى مستوى له منذ 14 فبراير شباط يوم الثلاثاء عند 64.32 دولار للبرميل.وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55.21 دولار للبرميل منخفضة 27 سنتا أو 0.5 بالمئة.ويقول المحللون إن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ترغب في درء موجة صعود الأسعار في الآونة الأخيرة والتي تأتي بدعم من خفض مصدرين كبار للإنتاج.



وزادت أسعار برنت 8.1 بالمئة بين الثامن والثاني والعشرين من فبراير شباط.وأبدى ترامب يوم الاثنين قلقه بشأن أسعار النفط وجدد دعواته السابقة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.انتهى

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