نتنياهو معقباً على استقالة ظريف: لن تمتلك إيران أسلحة نووية

2019/02/26 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلاستخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في معرض تعقيبه على استقالة وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، مثلاً عربياً قديماً، يُستخدم في الدعاء على "الغائب بعدم الرجوع"، حيث قال: "إلى حيث ألقت". وأضاف نتنياهو في بيان مكتوب، اليوم الثلاثاء: "تعقيبي على استقالة وزير الخارجية الإيراني طريف: رحل ظريف...(إلى حيث ألقت)، ما دمت أنا هنا، فلن تمتلك إيران أسلحة نووية". وتقود إسرائيل منذ سنوات، حملة ضد الاتفاق الدولي مع إيران، بشأن المشروع النووي الإيراني. وأعلن ظريف، أمس الاثنين، استقالته من منصبه، وأكد على حسابه بموقع إنستغرام، أنه "لن يستطيع مواصلة مهمته وزيراً للخارجية"، دون أن يوضح سبب الاستقالة. وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لطهران، أمس الاثنين، كانت السبب وراء تقديم ظريف استقالته من منصبه. ومساء أمس الاثنين، نقل موقع "انتخاب" الإخباري الخاص، عن ظريف قوله: "بعد الصور التي التقطت خلال مباحثات اليوم (الأسد مع المسؤولين الإيرانيين)، لم يعد لجواد ظريف، اعتباراً في العالم كوزير للخارجية". فيما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن المباحثات التي قصدها ظريف في تصريحاته، هي اللقاء الذي جمع بشار الأسد بنظيره الإيراني حسن روحاني، والمرشد الأعلى علي خامنئي. ووصل الأسد إلى طهران، أمس الاثنين، في أول زيارة معلنة منذ اندلاع الأزمة السورية قبل نحو 8 سنوات، والتقى خلالها كلاً من روحاني، وخامنئي.

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