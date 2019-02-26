2019/02/26 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” من المعاناة المتواصلة التي يواجهها نحو 1,2مليون طفل يمني.وجدد المدير الإقليمي لليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري في بيان عشية انعقاد مؤتمر الإعلان عن التعهدات من أجل الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن التأكيد على أن ما يجري في اليمن “أكبر أزمة إنسانية في العالم” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجوع يفتك باليمن: نحو 1,2مليون طفل يعانون الفقر جراء العدوان السعودي alansaar.

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