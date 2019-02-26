واع / استقرار اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح

2019/02/26 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بغداد / ز .أ

استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية اليوم، الثلاثاء.

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119,900 دينار مقابل 100

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