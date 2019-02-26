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صالح: العراق يرغب ببناء أسس شراكة حقيقية مع العالم للنهوض باقتصاده 
2019/02/26 | 12:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، رغبة العراق يرغب ببناء أسس شراكة حقيقية مع بقية دول العالم للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح التقى في باريس، اليوم، وزير اوروبا والشؤون الخارجية جان ايف لودريان”.

ونقل البيان عن صالح تأكيده على “ضرورة تطوير العلاقات […]

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