2019/02/26 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، رغبة العراق يرغب ببناء أسس شراكة حقيقية مع بقية دول العالم للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح التقى في باريس، اليوم، وزير اوروبا والشؤون الخارجية جان ايف لودريان”.ونقل البيان عن صالح تأكيده على “ضرورة تطوير العلاقات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: العراق يرغب ببناء أسس شراكة حقيقية مع العالم للنهوض باقتصاده ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: العراق يرغب ببناء أسس شراكة حقيقية مع العالم للنهوض باقتصاده ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).