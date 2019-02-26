2019/02/26 | 12:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، رغبة العراق يرغب ببناء أسس شراكة حقيقية مع بقية دول العالم للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح التقى في باريس، اليوم، وزير اوروبا والشؤون الخارجية جان ايف لودريان”.
ونقل البيان عن صالح تأكيده على “ضرورة تطوير العلاقات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: العراق يرغب ببناء أسس شراكة حقيقية مع العالم للنهوض باقتصاده ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، رغبة العراق يرغب ببناء أسس شراكة حقيقية مع بقية دول العالم للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح التقى في باريس، اليوم، وزير اوروبا والشؤون الخارجية جان ايف لودريان”.
ونقل البيان عن صالح تأكيده على “ضرورة تطوير العلاقات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: العراق يرغب ببناء أسس شراكة حقيقية مع العالم للنهوض باقتصاده ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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