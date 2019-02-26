ثعبان يسافر 15 ألف كيلومتر في حذاء سائحة

2019/02/26 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فؤجئت مواطنة اسكتلندية بتذكار غير متوقع لدى عودتها إلى بلدها، بعد انتهاء إجازتها التي قضتها في أستراليا.

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