كوساتشوف يتوقع استئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية في وقت قريب

2019/02/26 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أنه يتوقع استئناف الرحلات الى المنتجعات المصرية خلال وقت قريب.

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