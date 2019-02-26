برلمان كردستان يصوت على اللجنة القانونية

2019/02/26 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افاد مصدر مطلع ، الثلاثاء، بأن برلمان كردستان رفع جلسته الاختيارية الى اشعار اخر بعد التصويت على اللجنة القانونية.وقال المصدر لـ/المعلومة/، ان ” برلمان اقليم كردستان العراق برئاسة فالا فريد، رفع جلسته الاختيارية إلى اشعار اخر بعد التصويت على اختيار اللجنة القانونية”.وأضاف، أن “اللجنة قسمت الى اربعة اعضاء للحزب الديمقراطي وعضوين للاتحاد […]

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