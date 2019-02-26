الزاملي :هناك جهات خارجية تحرك الارهابيين لتنفيذ عمليات في الداخل

2019/02/26 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي عن عدد الدواعش المستلمين من سوريا ، مشيرا الى ان جهات خارجية تحرك الارهابيين لتنفيذ عمليات في الداخل داعيا الحكومة إلى اتخاذ موقف جاد إزاء تواجد القوات الإمريكية.

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