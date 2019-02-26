النفط تعلن استثمار 60% من الغاز المصاحب

2019/02/26 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنتْ وزارة النفط، ، عن نجاحها في استثمار1500 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب من اصل الكمية المقدرة بـ2800 مليون قدم مكعب قياسي يوميا في عموم البلاد والمستهدف الوصول لها العام 2022.

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