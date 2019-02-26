العراق يعيد 38 شاحنة محملة بشيش التسليح إلى الجانب الايراني

2019/02/26 | 12:32

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن اعادة 38 شاحنة محملة بشيش التسليح إلى الجانب الايراني، عازية السبب الى عدم وجود إجازة استيراد بذلك.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، انها "اعادت ارسالية متكونة من (38) شاحنة محملة بشيش التسليح إلى الجانب الايراني في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان، لعدم وجود إجازة استيراد بذلك".

واضاف انها "سعت منذ استلام مهامها بتشديد الرقابة على عمل الدوائر العاملة في المنافذ بما يضمن حسن الأداء وحماية المنتج المحلي".

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