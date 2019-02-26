2019/02/26 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضير العواد

نحتفل في هذه الأيام بمناسبة ولادة سيدة النساء والشفيعة المشفعة والطاهرة المطهرة والتي فطم الخلق عن معرفتها إنها الصديقة الكبرى، التي يغضب الله لغضبها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاطمة الزهراء (ع) أساس الدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاطمة الزهراء (ع) أساس الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).