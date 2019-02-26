تحقيق العمارة تصدق اعترافات متهم بانتحال صفة ضابط في مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي

2019/02/26 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق العمارة في رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية اليوم الثلاثاء، اعترافات متهم انتحل صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي لابتزاز

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