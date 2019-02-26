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الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية امنية لملاحقة خلايا داعش شرق الانبار

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الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية امنية لملاحقة خلايا داعش شرق الانبار

الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 12:17

الحشد الشعبي

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية امنية لملاحقة خلايا عصابات داعش الارهابية في مناطق شرق الانبار.

وذكر بيان للهيئة تلقته "الغدير"، ان "قوات الحشد الشعبي شرعت اليوم بعملية أمنية لملاحقة خلايا تنظيم داعش الارهابي في مناطق شرق الأنبار".واضاف، ان "العملية انطلقت بمشاركة استخبارات اللواء الثاني، واللواء السابع ،واللواء السابع والعشرين ،واستخبارات الحشد الشعبي في قاطع الأنبار"، لافتا إلى ان "العملية تهدف الى تمشيط مناطق جرف البحيرة والنهر اليابس فضلا عن إعادة الانتشار وتثبيت نقاط أمنية ضمن قاطع عمليات شرق الأنبار للحشد".انتهى...س ح

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