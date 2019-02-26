نائب عن الفتح: اسرى الدواعش قنبلة موقوتة سيفجرها الأميركان بأية لحظة

2019/02/26 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي, الثلاثاء, استلام اسرى الدواعش من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خطأ جسيم وقعت به الحكومة، واصفا هؤلاء بالقنبلة الموقوتة سيفجرها الامريكان بأية لحظة.وقال البلدوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة عبد المهدي ارتكبت خطأ جسيما عندما قبلت استلام الاسرى الدواعش من قوات سورية الديمقراطية ( قسد ) وكان […]

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