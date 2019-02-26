2019/02/26 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- بين الخبير الامني كاظم الحاج، الثلاثاء، ان الدواعش دخلوا من سورية الى العراق بأمر من الرئيس الاميركي دونالد ترامب، موضحاً ان ترامب هدد بادخال داعش الموجودين في سجون قسد الى اراضي دول المنطقة واحدها العراق.وقال الحاج في تصريح صحفي، ان “دخول الدواعش العراقيين الى الاراضي العراقية جاء بأمر من ترامب وهذا ماصرح به سابقاً ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دخول دواعش سورية الى العراق جاء بأمر من ترامب) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دخول دواعش سورية الى العراق جاء بأمر من ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).