استقرار الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى بأسبوع قبيل شهادة باول

2019/02/26 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوى في أسبوع، وسط ترقب شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي.





وبحلول الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند مستوى 1.1356 دولار، فيما هبط أمام الين بنحو 0.2% عند 110.85 ين.





وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% مسجلة 1.3146 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 1.0004 فرنك.





وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 96.375، وذلك بعد أن سجل مستوى 96.31 في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى في أسبوع.





ومن المقرر أن يدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ في وقت لاحق من اليوم.





وأبقى المركزي الأمريكي في اجتماعه الأخير على معدلات الفائدة دون تغيير، وسط تبني سياسة أقل تشددية تجاه معدلات الفائدة في العام الجاري.





وكانت جانيت يلين رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق انتقدت أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث ذكرت أنه يعاني من نقص في فهم سياسات البنك المركزي والاقتصاد أيضاً.





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