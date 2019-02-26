تراجع الأسهم الأوروبية في المستهل مع انخفاض البورصات الآسيوية

2019/02/26 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هبوط الأسهم الآسيوية، ومع ترقب تطورات البريكست.





وبحلول الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4% إلى 370.8 نقطة، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.9% عند 7119 نقطة.





كما هبط مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.5% عند 11453.8 نقطة، فيما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5% مُسجلاً 5205.5 نقطة.





وشهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً في الأداء في ختام جلسة اليوم، فهبط مؤشر "إم.إس.سي.أي" للأسهم الآسيوية بنحو 0.5%.





كما انخفض مؤشر "نيكي" الياباني من أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر حيث تراجع بنحو 0.4% إلى 21610.9 نقطة.





وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1354 دولار.





وعلى صعيد تطورات البريكست فأن حزب العمال البريطاني أعلن أمس دعمه لاقتراح بإجراء استفتاء ثانِ بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.





ومن المقرر أن يناقش البرلمان البريطاني ويصوت يوم الأربعاء المقبل على الخطوات القادمة في عملية البريكست المستعصية، ومن المتوقع أن يضع المشرعون مقترحات أو تعديلات بما في ذلك اقتراح واحد على الأقل يطالب بإجراء استفتاء ثان بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.





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