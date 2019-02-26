بعد نيتهم الاستقالة.. ظريف يدعو الدبلوماسيين الإيرانيين لمواصلة مهامهم

2019/02/26 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا وزير الخارجية الايراني المستقيل محمد جواد ظريف، الثلاثاء، الدبلوماسيين والمدراء بوزارة الخارجية لمواصلة مهامهم بقوة في الدفاع عن البلاد.جاء ذلك في تصريح ادلى به ظريف بشان اعتزام مجموعة من الدبلوماسيين والمدراء في وزارة الخارجية على تقديم استقالتهم فيما لو اصبحت استقالته محسومة.وقال ظريف، “انني اؤكد على جميع الاخوة والاخوات الاعزاء في […]

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