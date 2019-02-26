روسيا تعلن تجاوز استثماراتها في العراق 10 مليار دولار

2019/02/26 | 12:40

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شفق نيوز/ أعلن السفير الروسي في بغداد، مكسيم مكسيموف، أن الاستثمارات الروسية في قطاع النفط والغاز العراقي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار أميركي، وأن الشركات الروسية تخطط لزيادة هذه الاستثمارات.وقال السفير في حديث لوكالة "سبوتنيك" "مجموع الاستثمارات الروسية في قطاع النفط والغاز العراقي تزيد عن 10 مليارات دولار أميركي، وبحسب علمي أن الشركات الروسية لا تنوي التوقف عند هذا الحجم من الاستثمارات".وأشار السفير قائلا: "إن شركة لوك أويل تنفذ مشروع حقل "القرنة الغربية 2"، والذي بدأ استخراج النفط منه في آذار/مارس 2014 (400 برميل يوميا) وشركة لوك أويل مستمرة في تنفيذ مشروع "بلوك 10".وأضاف مكسيموف: "شركة غاز بروم نفط أيضا تشارك في تنفيذ مشروع "بدرة" في محافظة واسط".وأوضح مكسيموف أن "الشركات الروسية في مخططاتها المستقبلية تدرس إمكانية مشاركتها كمشغل في تطوير الحقول الهيدروكربونية الأخرى".

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