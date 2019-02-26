بالأسماء.. /موازين نيوز/ تنشر أعضاء اللجنة القانونية في برلمان كردستان

2019/02/26 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر /موازين نيوز/، الثلاثاء، أسماء أعضاء اللجنة القانونية في برلمان كردستان.

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