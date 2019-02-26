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بارزاني: هناك تنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة لمواجهة الخطر
2019/02/26 | 12:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بارزاني: هناك تنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة لمواجهة الخطر

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بارزاني: هناك تنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة لمواجهة الخطر

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